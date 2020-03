E Freideg de Moie ass den Epidemiologist vum Laboratoire national de santé eisen Invité vun der Redaktioun.

Zwou Wochen no der Annonce vun de Mesurë géint de Covid19 a gutt 3 Méint nom Ausbroch vum Virus a China kann ee schonn ee Bilan zéien, e bësse Recul huelen.

Dat maache mer mam Epidemiologist vum Laboratoire national de santé, dem Dokter Joel Mossong. Gouf mat Zäit reagéiert ? Sinn déi richteg Moossnamen ergraff ginn ? Wat misst elo nach gemaach ginn ?

Ënner anerem dat froe mer den Invité vun de Redaktioun um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg.

