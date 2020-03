En Dënschdeg de Moien ass de President vun der Proffegewerkschaft Féduse eisen Invité vun der Redaktioun.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

Gutt zwou Woche laang gëtt elo doheem geléiert. Wéi gutt leeft dat? Speziell an de Lycéeën? Wéi schloe sech d’Schüler an d’Proffen?

Dat froe mer en Dënschdeg de Moien no beim Raoul Scholtes, President vun der Proffegewerkschaft Féduse.

Wéi laang kann een nach sou weider maachen? Kann d’Bewäertung um Enn vum Joer nach fair sinn? A ginn d’Ongläichheeten tëscht de Schüler net nach méi grouss?

De Raoul Scholtes ass en Dënschdeg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun, dat wéi gewinnt géint 10 op 8.

