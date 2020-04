E Freideg de Moien ass den Educatiounsminister eisen Invité vun der Redaktioun.

Den Educatiounsminister Claude Meisch huet en Donneschdeg erkläert, dass et no der Ouschtervakanz an der Schoul weidergeet. Erkläerten Zil ass et, fir ze garantéieren, datt all Schüler dëst Schouljoer propper ofschléisse kann. Duerfir huet de Ministère eng Rei Adaptatioune gemaach. Mir verdéiwen d'Mesuren nach emol e Freideg de Moie live mam liberale Minister. De Claude Meisch ass no 8 Auer eisen Invité vun der Redaktioun.

