E Freideg de Moie war de Generaldirekter vum CGDIS eisen Invité vun der Redaktioun.

Bis en Donneschdeg den Owend huet de CGDIS 2,2 Milliounen Schutzmasken un d'Gemengen verdeelt, vun am ganze 3,5 Milliounen. Bis e Freideg den Owend wäert de Rescht ausgeliwwert sinn.

Dës Zuelen huet de CGDIS-Generaldirekter am RTL-Interview e Freideg de Muere genannt.

E Kraaft-Akt! Sou de Paul Schroeder. Et sinn Ee-Wee Masken, wat awer keng dauerhaft Léisung wier.



Um operationellen Plang, géif et den Ament liicht méi lues lafe beim CGDIS. Am Plaz 180 Asätz den Dag wéi soss, wieren et der den Ament eng 150, bis zu 40 eleng wéinst dem COVID19.



Allgemeng sinn et jo awer manner Stroossen- oder Aarbechtsaccidenter, wat sech awer wäert änneren, wann e Méinden nees Schantercher opginn. Dorobber wier een awer preparéiert, sou den Paul Schroeder vum CGDIS.

Invité vun der Redaktioun: Paul Schroeder

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.