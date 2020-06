En Donneschdeg de Moie war d'Premier Avocat général eis Invitée vun der Redaktioun.

D'Thema vun der haislecher Gewalt ass der Justiz ganz wichteg, sot en Donneschdeg de Moien d'Simone Flammang, Premier Avocat général vum Parquet général. Si huet sech do géint Kriticke vun der CSV-Deputéiert Françoise Hetto en Dënschdeg bei eis op der Antenn gewiert.

De Parquet général géif prioritär op deenen Dossieren schaffen. D'Dossiere ginn also net schleefe gelooss a kommen och net an den Tirang, sou eis Invitée vun der Redaktioun. Et géifen direkt Decisioune geholl ginn, och wann dat net heescht, datt all Dossieren direkt viru Geriicht kommen.

Vun de 34 Magistraten um Parquet général an der Stad maachen der 10 Familljerecht an Affären, ee Véierel bis en Drëttel vun de Magistraten. Se maachen och speziell Formatiounen, fir an der Matière ze schaffen. Et ass net richteg ze soen, d'Leit wieren net sensibiliséiert fir de Sujet.

Am beschten hëlleft een dem Affer andeems, datt een derfir suergt, datt den Täter säi Verhalen ännert.

Wat d'Iddi vun engem elektronesche Bracelet fir Widderhuelungstäter vun haislecher Gewalt ugeet, fënnt d'Simone Flammang, dass et kéint een interessanten Outil sinn, awer net fir all Fall. Et wär een héijen techneschen Opwand, net just den Täter misst ee Bracelet unhunn, ma och d'Affer misst mat engem Dispositif ekipéiert ginn, dass den Alarm ugeet, wann den Täter méi no wéi eng gewëssen Distanz un d'Affer erukënnt. An dat kéint och ganz anxiogene fir d'Affer sinn, well et dauernd un d'Situatioun erënnert gëtt. D'Haaptfro wär dann och, wie sech duerno ëm d'Iwwerwaachung këmmert. Sollt dat d'Police sinn, wär natierlech d'Fro, ob se genuch Leit hätten, fir dat och sou ze geréieren, erkläert d'Generalaffekotin.

Zum Thema Dateschutz sot d'Simone Flammang, dass den "droit à l'oubli" den Täter an d'Kaarte spillt, well de Parquet général net méi gesäit, wat d'Antécédentë waren. De Präis dofir géingen d'Affer bezuelen. Schonn no 3 Joer kéint d'Justiz just nach gesinn, dass et eng Affär gouf, awer net méi ëm wat et sech géing handelen. Se géing quasi vum Radar verschwannen an dat kéint grave Konsequenzen hunn fir d'Sécherheet vun den Affer. Et géing aktuell nämlech och keen Ënnerscheed gemaach ginn tëscht zum Beispill „délits de grande vitesse“ oder Kannermëssbrauch, sou nach eis Invitée, d'Premier Avocat Général vum Parquet général Simone Flammang.

