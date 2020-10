Déi nei Bâtonnière war e Méindeg de Moien eis Invitée vun der Redaktioun.

Mir wëlle besser no deenen Affekote kucken, déi Problemer hunn. Dat sot d'Maître Valérie Dupong, nei Bâtonnière. Zum Beispill sollen Affekote mat engem Burnout oder mat finanzielle Problemer um Barreau selwer eng éischt Hëllef kréien, eng éischt Ecoute soll do offréiert ginn. Vill kleng Etüden haten et net einfach an der Corona-Kris, sou d'Bâtonnière.

Et géifen den Ament vill Demissiounen um Barreau ginn, do wéisst een awer nach net genee firwat.

Wat d'Maître Dupong och wëll maachen déi nächst 2 Joer, dat ass fir de Barreau méi visibel an transparent ze maachen.

Och gratis Consultatiounen, déi samschdes gemaach ginn, sollen ausgebaut ginn, d'Demande wier ganz grouss, sou d'Cheffin vum Barreau.

Eng grouss Reform, déi usteet, ass déi vum Accès an d'professions juridiques. Beim cours complémentaire en droit luxembourgeois geet et do zum Beispill an d'Richtung, datt en Examen d'entrée soll geschaaft ginn. Da gëtt um Programm Paperless Justice geschafft. D'Zil soll et do sinn, datt d'Affäre sou wäit et geet ouni Pabeier solle gereegelt ginn.

Wat niddereg Remuneratioun vun deene Jonken ugeet, do wier d'Schwieregkeet déi, datt ee keng genee Donnéeën hätt, well jonk Affekote sech net beim Barreau géinge mellen.

D'Valérie Dupong seet, si wéisst, datt et schwiereg wier, am Beruff Fouss ze faassen. Déi, déi als liberal Affekote bei engem Patron schaffen, kéinte sech awer parallel mat eegenen Dossieren opbauen, dat géing och zum Beruff dozou gehéieren.

