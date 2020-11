En Dënschdeg de Moien ass den DP-Fraktiounschef eisen Invité vun der Redaktioun.

"Mir mussen d’Handbrems zéien, fir erëm Loft ze kréien", sou de Premier e Méindeg. D’Chamber stëmmt e Mëttwoch iwwert déi nei Covid-Restriktiounen, déi d’Regierung proposéiert huet, of.

Ginn d’Mesurë wäit genuch oder ëmgedréint gi se ze wäit ? Ginn d’DP-Deputéiert ouni "Wenn und aber" gréng Luucht oder ginn et dach nach Bedenken an de Reie vun der Partei vum Xavier Bettel?

Mir froen dat den DP-Fraktiounschef Gilles Baum. Den Invité vun der Redaktioun ass um 10 op 8 hei op RTL.

