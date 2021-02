E Méindeg de Moien ass de fréiere President vun enger Autosassociatioun eisen Invité vun der Redaktioun.

Den Autosfestival 2021 ass offiziell gelaf. Feiert d'Elektromobilitéit hiren Duerchbroch? Wéi wäert déi individuell Mobilitéit vu Muer ausgesinn? Wat sinn d'Erausfuerderunge fir de Lëtzebuerger Automobilsecteur?

Mir maachen e Méindeg de Moien de Point mam Ed Goedert, laangjärege Garagist a fréiere President vun enger Autosassociatioun.

