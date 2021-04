En Donneschdeg ass de CEO vu Luxairport eisen Invité vun der Redaktioun.

Wéi grouss war d’Demande, fir Ouschteren elo an d’Vakanz ze fléien?

Wat erwaart ee sech um Findel fir dëst Joer? De CEO vu Luxairport, de René Steinhaus, ass eisen Invité vun der Redaktioun.

Mir kucken och zréck op dat lescht Joer. Wéi ass et mat méi Rechter fir geimpfte Persounen? Dat diskutéiere mer am Live-Interview géint 10 op 8.

