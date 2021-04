E Freideg de Moie war de fréieren CSV-President eisen Invité vun der Redaktioun.

De Frank Engel huet wëlles aus der CSV auszetrieden an hätt u sech Loscht drop, eng nei politesch Beweegung ze grënnen. Dat sot den Ex-CSV-President e Freideg de Moien als eisen Invité vun der Redaktioun.

Hie géif vu ville Säiten a Leit – och aus der CSV- sollicitéiert ginn an hätt u sech och Loscht drop, nach wär awer näischt sprochräif.

Vill Leit géife sech vun de Regierungsparteien a vun der CSV net méi gutt vertruede fillen. Hie wär u sech kee Frënd vun der Zersplitterung vun der Parteilandschaft.

No der Covid-Zäit géife mer awer e gesamt-gesellschaftlechen Neiopbroch brauchen, mir missten eis Verhalensweisen änneren, am Ëmgang mateneen a mam Klima, mengt de Frank Engel.

Hie bleift derbäi, datt hie sech an der ganzer Affär, déi zanter Woche leeft, näischt ze reprochéieren huet. Et hätt weder eng Flicht nach e Grond ginn, hie beim Parquet ze denoncéieren. Hien hätt geschafft, an de leschten zwee Joer 60-70 Stonnen d’Woch fir d’Partei. Wann et méiglech wär Europadeputéierten ze sinn a Generalsekretär – als Uspillung op de Christophe Hansen – kéint een och als Parteipresident nach eng aner Aarbecht maachen. Hien hätt déi ëmstridde Pai och wéi ofgemaach zeréckbezuelt, well am Endeffekt näischt derbäi eraus komm ass, a kee wär ze schued komm.

Hie géif sech froen, wat een alles wéilt siche goen.

„Et ass wéi wann ech déi Partei beklaut hätt“, huet de Frank Engel e Freideg de Moie bedauert. Hien hätt no 3 Walkämpf derfir gesuergt, datt d’Parteikeess nees besser ausgesäit.

Dem Claude Wiseler, deen neie Parteipresident soll ginn a mat deem en ëmmer gutt zesummegeschafft hätt, wënscht de Frank Engel vill Succès. Déi nei Opstellung gesäit en awer kritesch. Déi géif un der Saach net alles verbesseren.

Bal all d’Poste ginn doubléiert. Hie gleeft net drun, datt een d’Verantwortung esou misst opdeelen, datt um Enn kee méi seng spiert. Ee President, een dee féiert, ee Generalsekretär asw...dorunner hätt hien ëmmer gegleeft.

Nach géif och inhaltlech ausser sengem Programm näischt um Dësch leien. De Frank Engel ass awer net méi Kandidat fir d’CSV-Spëtzt, do war hie ganz kloer.

Hien huet zouginn, datt a sengen zwee Joer un der Spëtzt vun der Partei, deen een oder aneren Ausrëtt onglécklech ka gewiescht sinn. Aner Leit hätten och där Saachen. Dofir misst een een net direkt ofseeën oder bei der Däiwel wënschen. Hien hätt dacks a vill de Kapp gerëselt iwwer soss Saachen, déi an der Partei geschitt sinn, mä hätt ni an der Ëffentlechkeet doriwwer eppes Wéischtes gesot, sou de Frank Engel.

Invité vun der Redaktioun: Frank Engel

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.