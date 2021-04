En Dënschdeg ass de CEO vun der Bourse eisen Invité vun der Redaktioun.

9 Joer laang war de Bob Scharfe CEO vun der Lëtzebuerger Bourse, dëse Mount geet en a Pensioun. Hien ass dowéinst dësen Dënschdeg den Invité vun der Redaktioun hei op RTL. Mir froen hien: Wou steet d'"Luxembourg Stock Exchange" haut? Wéi ee reellen Impakt huet d'Lëtzebuerger Bourse mat der grénger Finanz? Wou steieren d'international Finanzmäert hin? Den Interview mam Robert Scharfe um 10 op 8 hei op RTL.

