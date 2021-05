En Dënschdeg de Moien ass d’Sousdirektesch vun der Santé eis Invitée vun der Redaktioun.

Lëtzebuerg kritt en Observatoire de la santé, mat deem d'Santéspolitik déi nächst Jore soll gesteiert ginn. D'Chamber hat de Projet am Februar eestëmmeg guttgeheescht, dowéinst froe mir elo 3 Méint méi spéit d'Sousdirektesch vun der Santé, wou de Projet drun ass.

D'Françoise Berthet ass eis Invitée vun der Redaktioun. Si ass och Secrétaire vum Conseil supérieur des maladies infectueuses, dowéinst stelle mir hir och e puer Froen iwwert d'aktuell Impfcampagne géint de Covid. Den Interview ass wéi gewinnt um 10 op 8 hei op RTL.

