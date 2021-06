En Donneschdeg de Moien ass den Direkter vun der Nationalbibliothéik eisen Invité vun der Redaktioun.

Zanter Juli zejoert dirigéiert de Claude Dario Conter d’Geschécker vun der Nationalbibliothéik. Wei huet den neien Direkter säin éischt Joer, gepräägt vun der Corona-Pandemie, erlieft ? Wat sinn seng Projete fir d’BNL? An viru wéi engen Defie steet eng Nationalbibliothéik am 21. Joerhonnert? Dat froe mer en Donneschdeg de Moien de Claude D. Conter. Den Direkter vun der Nationalbibliothéik ass um 10 op 8 eisen Invité vun der Redaktioun.

