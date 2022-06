E Mëttwoch de Moie war de Kommissär fir d'Lëtzebuerger Sprooch eisen Invité vun der Redaktioun.

D'Lëtzebuerger Sproch, awer och d'Méisproochegkeet, géif Lëtzebuerg ausmaachen. Dat sot de Marc Barthelemy, Kommissär fir d'Lëtzebuerger Sprooch, am RTL-Interview.

Et hätten nach ni esou vill Leit kënne Lëtzebuergesch schwätzen. Et wier awer och ëmmer manner d'Mammesprooch, well vill Leit aus dem Ausland heihinner wunne kommen. D'Lëtzebuergesch hätt awer un Importenz gewonnen. Zum Beispill gëtt et an der Chamber geschwat, wat viru 40 Joer nach net esou gewiescht wier.

Demande, fir Lëtzebuergesch ze léieren, wier och grouss. Fir där Demande gerecht ze ginn, hofft een och op d'Online-Coursen, déi geschwë sollen ugebuede ginn. Dernieft gëtt och un engem 20 Jores-Plang fir d'Lëtzebuerger Sprooch geschafft. D'Grammaire finaliséieren a Lëtzebuergesch als Friemsprooch am Enseignement ubidden, sinn do zwee Voleten, sou de Kommissär fir d'Lëtzebuerger Sprooch, Marc Barthelemy.

Invité vun der Redaktioun: Marc Barthelemy

