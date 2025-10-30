Gérard Thein, President vun der Fédération des jeunes dirigeants d’entreprise
En Donneschdeg de Moien ass dat jonkt Entreprenariat Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".
"Lëtzebuerg, Europa, Betriber: Kënne mir bleiwen wat mir sinn?" Ënnert deem Moto hutt de Gérard Thein Mëtt Oktober d’Présidence vun der Fédération des jeunes dirigeants d’entreprise zu Lëtzebuerg iwwerholl. Wëlle mir wierklech bleiwen, wéi mir sinn? Wat sinn d’Prioritéiten vun de jonke Patronen? A wéi eng Erwaardungen hunn si un d’Politik? De Gérard Thein ass kuerz no 8 Auer eisen Invité vun der Redaktioun.
