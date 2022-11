E Freideg de Moien ass de President vun der CNS eisen Invité vun der Redaktioun.

Mam Christian Oberlé schwätze mer iwwert de kritesche finanziellen Zoustand vun der Gesondheetskeess, Remboursementer vun neie Leeschtungen an d'Digitaliséierung am Gesondheetsberäich, déi bis elo hannert den Erwaardungen zréckbleift.

De Christian Oberlé ass wéi gewinnt um 10 op 8 eisen Invité vun der Redaktioun.

