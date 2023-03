E Mëttwoch de Moie sinn d'Chamberwalen an d'Ziler vun der ADR Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

D’ADR geet mam Fred Keup als Spëtzekandidat an d’Chamberwalen. De Mëttwoch de Moien ass de Fred Keup eisen Invité vun der Redaktioun.

D’ADR ass prett, fir Verantwortung ze iwwerhuelen, wëll also an d’Regierung. D’ADR wëll och Schluss maache mat der "onkontrolléierter Bevëlkerungsexplosioun". Wéi dat soll goen, froe mer de Mëttwoch de Moien den ADR-Deputéierten, President a Spëtzekandidat Fred Keup. Live géint 10 op 8.

LIVESTREAM Radio

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.