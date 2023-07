E Mëttwoch de Moien ass de Planning familial Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

De Planning Familial fuerdert, dass den Delai fir een Schwangerschafts-Ofbroch soll eropgesat ginn vun aktuell 12 op 14 Wochen an dass de sougenannten „Délai de réflexion", also d‘Zäit tëscht der éischter Consultatioun an der Ofdreiwung soll ofgeschaaft ginn.

Wéi positionéiert sech d‘Associatioun vun de Lëtzebuerger Gynekologen, d‘SLGO, dozou?

Dat froe mer de Moien hire President. Den Dr. Pit Duschinger ass géint 10 op 8 eisen Invité vun der Redaktioun.

