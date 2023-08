En Donneschdeg de Moie war d'Aarbecht vun der Police d'Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

Ob d'Policegewalt zouhëlt oder net, kann een net kloer soen. Et ass een op alle Fall als Polizist hautdesdaags méi visibel, an de Respekt virun der Uniform ass sécher net méi do. Dat sot déi nei Presidentin vun der Police-Gewerkschaft SNPGL, en Donneschdeg de Moien als eis Invitée vun der Redaktioun.

Ronn 25 Fäll vu Policegewalt pro Joer gëtt et der Statistik vun der IGP no.

D’Marlène Negrini konnt keng nei Elementer liwweren iwwert de Fall vu 4 Beamten, déi rezent festgeholl an an Untersuchungshaft komm sinn, ënnert anerem wéinst Kierperverletzung. D'Instruktioun wier weider drun.

Generell huet d’SNPGL-Presidentin sech beklot, dass de Respekt géintiwwer vum Polizist net méi do wier. 1988 wéi si ugefaangen huet, wier dat nach anescht gewiescht, do gouf nach "der Police gefollegt".

D’Gesetz iwwert den Asaz vu Bodycams, déi d'Police wäert kréien, wier initial tipptopp gewiescht, sot d’Marlène Negrini. Mat den Ëmännerungen no den Avisen ënnert anerem vun der Dateschutzkommissioun an dem Mënscherechtsrot wier den Ëmgang mat de Kameraen elo nees méi quokeleg.

Invité vun der Redaktioun: Marlène Negrini

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.