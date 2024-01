E Mëttwoch de Moien ass d'Heescheverbuet Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

Et geet ëm déi juristesch Froe ronderëm d‘Heescheverbuet. Ass déi einfach Heescherei elo am Code pénal verbueden oder net? Wat bedeit dat fir d'Heescherten op der Strooss? Wat geschitt, wa Protokoller géint Heescherte geschriwwen ginn, déi net bezuele kënnen? A wéi eng Konsequenzen huet d‘Lacatus-Uerteel vum Europäeschen Geriichtshaff fir Mënscherechter vun 2021 op d‘Lëtzebuerger Legislatioun?

Den Invité vun der Redaktioun héiert der wéi gewinnt live de Moien géint 10 op 8.

