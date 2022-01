E Sonndeg am Presseclub sinn de Marc Schlammes vum Wort, den Dhiraj Sabharwal vum Tageblatt an de Christoph Bumb vu Reporter eis Invitéen.

D'Erausfuerderunge fir déi 3 nei vereedegt Ministeren Backes, Engel an Haagen an hire respektive Ministèren, Pro a Contra Impfflicht, schonn nees nei Covidmesuren an en Ausbléck op d'politesch Aktualitéit am Joer virun de Walen. Ënnert anerem dës Sujete bestëmmen de Presseclub e Sonndeg.

Invitéiert sinn:

Den Dhiraj Sabharwal vum Tageblatt.

De Marc Schlammes aus dem Wort.

De Christoph Bumb vun der online Neiegkeete-Plattform Reporter.

De Presseclub héiert Dir all zweete Sonndeg kuerz no 11 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg, am Livestream op RTL.lu an op RTL Play, wou Dir d'Emissioun dono och an der Rubrik Radio bei den "Emissiounen" fannt.