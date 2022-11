E Sonndeg sinn d'Annette Welsch aus dem Wort, de Pol Reuter vu Reporter.lu an de an de Richard Graf vun der Woxx am Presseclub.

U sech kann de Walkampf lo ufänken: am Politmonitor hunn d'Leit gesot, wou fir si de Schong dréckt a wat hir aktuell Suerge sinn.

Och d'Sympathie- an d'Kompetenz-Tauxe goufen tëscht 42 ofgefrote Politiker verdeelt, sou datt d'Parteien hir natierlech Leadere kënnen an d'Course fir d'Superwaljoer schécken.

Wat ass sech konkret thematesch vun de Parteien am Walkampf z'erwaarden an drift d'Gesellschaft wierklech sou auserneen, wéi et dee rezente Sondage fäerte léisst?

Ënner anerem doriwwer schwätze mir e Sonndeg am RTL Presseclub.

Invitéeë beim Roy Grotz sinn

d'Annette Welsch aus dem Wort,

de Pol Reuter vum Online-News-Site Reporter

an de Richard Graf vun der Woxx.

