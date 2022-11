D’Majoritéit wier fir steierlech Entlaaschtungen, mee och fir Steiererhéijunge fir Energieproduzenten, d’héich Revenuen an eidel Terrainen a Wunnengen.

Am zweeten Deel vum Politmonitor huet den Ilres fir RTL a fir d’Wort 1.074 Leit ënnert anerem gefrot, wat se vu Proposen halen, déi an der Lescht politesch vill thematiséiert goufen.

Politmonitor (2. Deel)

Dofir oder dogéint

71% vun de ronn 1.000 Befrote soen, se si fir eng Iwwergewënnsteier fir Energieproduzenten. 70% soen, se si fir eng Upassung vum Steierbarème un d’Inflatioun. 67% si fir eng Steiererliichterung fir kleng a mëttel Revenuen a fir eng Steiererhéijung fir héich Revenuen. 58% ënnerstëtze Steieren op eidel Terrainen an 53% si souguer fir eng Krisesteier vu 15% fir e Brutto-Stotakommes vun iwwer 12.500 Euro de Mount.

Den Tommy Klein vum Ilres kommentéiert déi Resultater vun der Ëmfro esou: "Generell a klassescherweis ënnerstëtzen d’Leit natierlech Mesuren, wou et anerer sinn, déi mussen contribuéieren, méi ewéi wann et eng zousätzlech finanziell Laascht fir Particuliere géing ginn."

D'Tripartite



Eriwwer bei d’Mesuren, déi op der Tripartite decidéiert goufen, fir der Inflatioun entgéintzewierken. Allgemeng fënnt eng gutt Hallschent vun de Befroten, datt d’Regierung, mee och d’Gewerkschaften hei eng gutt Aarbecht geleescht hätten. D’Aarbecht vun der Oppositioun dogéint géing just en Drëttel vun de Leit gutt fannen.

Vertrauen a Politik, Gewerkschaften, Patronat

War d’Tripartite vu September also an den Ae vun de Befrote besser ewéi d’Tripartite vu Mäerz? Den Tommy Klein mengt, d’Leit hätten d’Gefill, si an hir Interêten wiere besser vertruede ginn.

Entspriechend hunn och 55% vun de Befrote Vertrauen an d’Regierung, 52% hu Vertrauen an d’Gewerkschaften. Just 35% vertrauen der Oppositioun an 39% dem Patronat.

Index

E gedeckelten Index fënnt dann d’Zoustëmmung vun 51% vun de Leit a just 35% wieren dogéint. D’Fro, déi den Ilres de Leit gestallt huet war, "dass den Index just bis zu engem gewëssene Brutto-Akommes ausbezuelt gëtt an net méi fir jiddereen ass". Eng Deckelung vum Index wier "ganz komplex" a gëtt vu verschiddene Parteien anescht proposéiert, esou den Tommy Klein.

Finanziell Situatioun

Aus der Ëmfro kéint een a sengen Aen zeréckbehalen, datt déi meescht Leit prinzipiell dofir wieren, datt finanziell méi schwaach Leit méi sollen an d’Täsch kréien ewéi Leit, déi finanziell besser do stinn.

79% vun de Befrote géingen hir aktuell finanziell Situatioun och éischter gutt oder souguer ganz gutt fannen. An de leschte 6 Méint hätt sech bei deene Meeschten d’Lag och net verännert.

Angscht viru finanziellen Néit

Trotzdeem soen awer 59% vun de Befroten, se hätten Angscht, datt se nach méi staark a finanziell Néit geroden. Déi Suerg ass bei deene Jonke méi present.

Triple A

Eng kleng interessant Klammer nach: Den Institut Ilres huet d’Leit och gefrot, wéi schlëmm et fir d'Ekonomie wier, wa Lëtzebuerg géing den Triple A verléieren. 51% soen, et wier schlëmm oder souguer ganz schlëmm. 31% fannen et manner oder guer net schlëmm. Nëmmen 19% soen, se kéinten dat net aschätzen.

