Den 19 Joer jonke Lëtzebuerger huet aus der spuenescher Superbike-Meeschterschaft de Sprong an d'Endurance-Weltmeeschterschaft gepackt.

Mat 19 Joer geet de Chris Leesch a Südfrankräich studéieren a stierzt sech spéit a seng grouss Leidenschaft. Zanter dräi Joer start hien an der spuenescher Superbike-Meeschterschaft. Mat gudde Leeschtungen huet hie vun do de Sprong an d'Endurance-Weltmeeschterschaft gepackt.

De Chrescht Beneke mat engem Portrait vum jonke Sportler.