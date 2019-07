Um Bord vun der Formel 1 war haut och de Qualifying vum Porsche Supercup zu Hockenheim an do koum den Dylan Pereira op déi staark 2. Plaz.

Ier d'Formel 1-Fuerer mat hiren Autoen op d'Streck vum Hockenheim-Ring gaange sinn, waren et d'Fuerer vum Porsche Supercup déi am Qualifying ëm d'Plaze gekämpft hunn. An hei ass den Dylan Pereira op déi exzellent 2. Plaz fueren.

D'Course gëtt um Sonndeg de Moien um 11h25 gefuer.