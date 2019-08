De Gilles Leyers konnt bei senger éischter gréisserer Course am Karting direkt op de Podium fueren.

Hien ass gutt duerch d'Qualifikatioune komm an huet sech duerch de Punktesystem an der Additioun vun den 3 Manchen als Drëtte klasséiert.

An der Pré-Finale ass de Gilles Leyers vun der 3. Plaz fortgefuer, ass kuerzfristeg op Plaz 5 zeréckgefall, fir sech um Enn awer nees op Plaz 3 iwwert den Zilstréch ze kämpfen.

An der Finall hat de Lëtzebuerger dunn all Hänn voll ze dinn. No enger Kollisioun war de Motor um Karting vum Gilles ausgaangen an en ass wäit zeréckgefall. Et huet geheescht sech de Recht vun der Course nees no vir ze kämpfen, wat dem Gilles dann och gelongen ass, fir schlussendlech als 3. iwwert d'Arrivée ze fueren a säin 1. Podium an enger méi grousser Course feieren.

D'Kiischt um Kuch war dunn nach de Gewënn vun engem fuschneie Karting-Chassis am Kader vun enger Lotterie. Et war also alles an allem en absolut gelongene Weekend fir de Lëtzebuerger.