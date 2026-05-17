RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Porsche Carrera Cup DäitschlandChester Kieffer elo Leader am Rookie-Klassement

Tom Hoffmann
D’Manchë 5 a 6 vum Porsche Carrera Cup Däitschland goufen dëse Weekend zu Spa-Francorchamps gefuer. Den Chester Kieffer konnt no engem staarke Weekend an den Ardennen d’Féierung am Rookie-Klassement iwwerhuelen.
Update: 17.05.2026 14:50
© Flatout Studios

An der Course um Samschdegmëtteg ass den Chester Kieffer vun der 9. Startplaz an d'Course gaangen. Direkt nom Depart koum et awer schonn an der éischter Kéier zu enger Beréierung. Doduerch huet dem Lëtzebuerger d'Traktioun gefeelt, fir aus der Source eraus a Richtung Eau Rouge a Raidillon optimal ze beschleunegen. E Feeler, deen direkt zwou Positioune kascht huet.

De bal siwe Kilometer laange Circuit vu Spa-Francorchamps bitt awer eng Rei Iwwerhuelméiglechkeeten, an déi huet de Pilot vu Schumacher CLRT konsequent genotzt. Den Chester Kieffer konnt sech no vir kämpfen a seng verluere Positioune séier nees zeréckhuelen. Um Enn ass de Lëtzebuerger op der 8. Plaz iwwer d'Arrivée gefuer an huet dobäi d'Rookie-Klassement gewonnen.

Un der Spëtzt war géint säin Teamkolleeg Flynt Schuring awer kee Kraut gewuess. Den Hollänner huet d'Konkurrenz dominéiert a mat enger Avance vun 8 Sekonnen op den Däitschen Theo Oeverhaus gewonnen. Drëtte gouf de Brasilianer Matheus Ferreira.

© Flatout Studios
© Flatout Studios
© Flatout Studios
© Flatout Studios

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Bei der leschter Course vum Weekend huet d'Wieder an den Ardennen nees zougeschloen. Kuerz virum Start vun der zweeter Manche hu missen Reepneuen montéiert ginn, an domat war et spannend, ze gesinn, wéi den Depart ënnert dëse schwierege Konditioune géif verlafen. Dee war awer manner turbulent, wéi ufanks gefaart.

Den Chester Kieffer, dee vun der 6. Startplaz an d'Course gaangen war, huet op der naasser Streck eng staark Leeschtung gewisen. Tour fir Tour konnt de Pilot vu Schumacher CLRT sech no vir schaffen an Autoen iwwerhuelen, fir um Enn als staarke Véierten an als beschte Rookie iwwer d'Arrivée ze fueren.

Säin Teamkolleeg Flynt Schuring huet och déi zweet Course zu Spa-Francorchamps gewonnen. Den Hollänner huet domat seng drëtt Victoire hannereneen am Porsche Carrera Cup Däitschland virun deenen zwee Däitschen Piloten Theo Oeverhaus an dem Alexander Tauscher gefeiert.

Am Rookie-Klassement ass den Chester Kieffer no dësem Weekend mat 100 Punkten neie Leader mat enger Avance vun 9 Punkten op de Montego Maassen aus Däitschland.

Fir den Lëtzebuerger geet et schonn den nächste Weekend zu Zandvoort weider, éier dann den Highlight mam Optakt vum Porsche Supercup zu Monaco um Programm steet.

Am meeschte gelies
De gliesene Mikro geet op Sofia
D'DARA huet fir Bulgarien den ESC 2026 gewonnen
10
ING Nuetsmarathon 2026
Bart Jansson an Tatiana Proca wannen, Claude Schmit a Shefi Xhaferaj bescht Lëtzebuerger
4
Kadaver virun Dänemark
Dänesch Autoritéiten deele mat: Wal "Timmy" ass dout
Decisioun an nächste Wochen
Ass Lëtzebuerg d'nächst Joer beim ESC a Bulgarien derbäi?
Audio
41
Sonndesinterview mam Bob Scholtes
“Wann s de wierklech eppes wëlls erreechen, da weess de, wat s de ze dinn hues”
Video
Fotoen
2
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
MIAMI, FLORIDA - MAY 03: Fifth placed Max Verstappen of the Netherlands and Oracle Red Bull Racing looks on in parc ferme during the F1 Grand Prix of Miami at Miami International Autodrome on May 03, 2026 in Miami, Florida. Mark Thompson/Getty Images/AFP (Photo by Mark Thompson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
24h Nürburgring
Max-Effekt: Keng Tickete méi fir Depart um Samschdeg
MotoGP: Grousse Präiss vu Frankräich
Jorge Martin kroopt sech Victoire zu Le Mans
D'Mamm Carole Weyland fiert och elo Dragster
Dragster-Sport
No de Kanner an dem Papp ass elo och d'Mamm op der Pist
1
Trageschen Accident bei Course zu Eschduerf
Wat ass zu dësem Ament gewosst?
Video
Fotoen
Formel 1: Grousse Präis vu Miami
Victoire fir de Kimi Antonelli zu Miami, Leclerc a Verstappen kréien nodréiglech Zäitstrof
Fotoen
Accident op der Biergcourse zu Eschduerf
48 Joer al Fra am Spidol gestuerwen: Parquet freet Autopsie un, fir Doudesursaach festzestellen
Video
Fotoen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.