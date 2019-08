Dëse Weekend gouf um Oval zu Venray (NL) de 6. a 7. Laf vun der LM V8 Oval Series gefuer.

De Gil Linster huet am Ufank vum Weekend gutt Resultater erzielt, fir an der Finall um Sonnden mat vill Pech auszefalen.

Um Samschden hat de Mann aus Fréiseng am Training déi 4. Plaz erausgefuer, dat ënner 15 Participanten. D‘Reglement an der LM V8 Serie gesäit vir, datt d’Pilote beim Start am ëmgedréinte Sënn fortfueren. Dat heescht de Gil ass als 4. Schnellste vun de 15 Starter als 11. fortgefuer. An der 1. Manche kënnt hien op déi 6., an der 2. Manche op déi 5. Plaz a schlussendlech an der Finall op eng gutt 7. Plaz.

Um Sonnden dann war de Gil 2. am Training an huet mussen vun der 14. Plaz starten. Bei enger zolliter Reeschauer an der 1. Manche huet de Gil säi Kënnen ënner Beweis gestalt an ass als 3. Op de Podium gefuer. An der 2. Manche, nees am Dréchenen, koum hien als 8. iwwer d’Arrivée. An der Finall louch hie praktesch déi ganz Course op der 5. Plaz, bis hien ouni eege Schold an en Accident verwéckelt gouf an huet missen opginn.

Et huet him eng Ronn gefeelt, fir nach an d’Wäertung ze kommen. Domat ass de Gil am Generalklassement nees op déi 5. Plaz zréckgefall, dat bei 18. Participanten.