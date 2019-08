Um Donneschdeg de Mëtteg deelt Mercedes mat, dass de Finn Valtteri Bottas och déi nächst Saison fir si am Cockpit sëtzt.

Hien ass aktuell mat 188 Punkten den Zweeten an der Formel-1-Weltmeeschterschaft. Hie fiert zanter 2017 fir Mercedes an huet an där Zäit 5 Grand-Prixe gewonnen a stoung 10 mol op der Pole-Position.

Den 30 Joer ale Finn wëll Formel-1-Weltmeeschter ze ginn, a bei Mercedes-AMG Petronas Motorsport gesäit hie seng Chancen dofir am Gréissten.