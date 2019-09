Eng Woch no senger sensationeller Victoire zu Spa ass de Lëtzebuerger um Samschdeg net iwwert déi 9. Plaz am Qualifying an Italien erauskomm.

De Weekend gëtt am Porsche Supercup zu Monza an Italien deen 9. Laf vun der Saison gefuer. E Samschdeg ass den Dylan Pereira am Qualifying op déi 9. Plaz gefuer. Den Neiséilänner Jaxon Evans huet sech op der séierster Streck vun der Saison d'Pole Position geséchert. Op déi 2. Plaz ass den Tierk Ayhancan Güven gefuer an Drëtte gouf den Däitsche Michael Ammermüller. D'Course gëtt e Sonndeg de Mëtteg um 12.05 Auer gestart.