De Juan Manuel Correa muss weider kämpfen, mä säin Zoustand verbessert sech awer och 2 Wochen nom déidlechen Accident zu Spa lues a lues.

Zwou Wochen nom déidlechen Accident an der Formel 2 zu Spa-Francorchamps, bei deem den Anthoine Hubert gestuerwe war, läit de Juan Manuel Correa weiderhin am kënschtleche Koma. Wéi seng Eltere matgedeelt hunn, sinn d'Infektiounen ënner Kontroll an d'Otemwäerter weider stabil. Donieft wären och d'Vitalwäerter alleguer konstant. Den 20 Joer ale Pilot bleift awer an der Klinik zu London, well sech virun allem seng Longe regeneréiere missten.

Virun enger Woch war de Correa wéinst Komplikatiounen aus enger Klinik zu Lüttich an England transportéiert ginn. Zu London war dunn een akute Problem mat den Otemweeër opgetrueden an et war zu engem Otemstëllstand komm.