An der DTM steet scho virun der leschter Course de Champion fest. Den Audi-Pilot René Rast huet sech duerch eng Podiumsplaz den Titel geséchert.

De René Rast huet sech no engem staarke Weekend um Nürburgring deen zweeten Titel an der DTM geséchert. No senger Victoire e Samschdeg huet sech den Audi-Pilot als Drëtte klasséiert an huet domadder den Titel fréizäiteg perfekt gemaach.

Op déi éischt zwou Plaze sinn déi aner Audi-Piloten Jamie Green an Robin Frijns gefuer.

Den nächste Weekend ass zu Hockenheim déi leschte Course vun der Saison.