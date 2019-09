Ferrari konnt mat de Plazen 1 an 2 fir de Vettel an de Leclerc een duebele Coup beim Grousse Präis vu Singapur landen. De Verstappen gouf 3.

No der Last-Minute-Pole vum Charles Leclerc e Samschdeg am Qualifying um Circuit vu Singapur waren d'Aen e Sonndeg op en Neits op déi nei Formel-1-Vedette geriicht.

De Mann aus Monaco ass vun der 1. Plaz erfort gefuer, huet an enger chaotescher Course awer dem Sebastian Vettel de Virrang misse loossen. De General gëtt weider vum Lewis Hamilton ugefouert.

Resumé

Een hëtzege Start mat Attacken op de Polesetter Charles Leclerc gouf sech erwaart, ma de Monegass konnt seng Spëtzeplaz awer géint d'Konkurrenz an den Ufankstier verdeedegen. D'Freed am Camp vun der Scuderia Ferrari war deemno grouss.

An der 20. Ronn koum de Vettel an d'Box - een Tour drop war et um Teamkolleg Charles Leclerc. Dësen ass dunn hannert dem Däitschen nees op d'Pist komm an huet sech vun deem Ament u missen nees zeréck an d'Course kämpfen.

Am weidere Verlaf vun der Course huet den Heppenheimer dunn nees fir Opreegung esuergt, wéi hien ee forcéiert Iwwerhuelmanöver géint de Pierre Gasly gefuer ass an de Fransous quasi vun der Pist "gedréckt" huet. Säi Risiko gouf awer belount, well hien nëmme kuerz drop den Giovinazzi vun der 1. Plaz gedrängt huet a weider säin Teamkolleg Leclerc distanzéiere konnt.

No 35 Ronnen ass de Romain Grosjean an den George Russell geknuppt an huet domat eng Safety-Car-Phas provozéiert. Dat war d'Chance fir de Leclerc, nees un de Vettel erunzekommen - d'Course war nees nei lancéiert.

An och an den nächsten Tier gouf uerdentlech geraibert, soudatt et am Ganzen 3 Safety-Car-Phase gouf. Um Enn konnt de Sebastian Vettel vum Chaos profitéieren an d'Féierung virum Team-Kolleg Leclerc bis zum Schluss verdeedegen.