No der ganz chaotescher Course leschte Weekend beim Grousse Präis vu Singapur, bei deem et insgesamt 3 Safety-Car-Phase gouf, goung de Formel-1-Zirkus zu Sochi weider. E Samschdeg gouf hei de Qualifying vum Grousse Präis vu Russland gefuer.

Gespaant konnt ee virun allem op de Sebastian Vettel sinn. Den Däitschen hat zu Singapur gewonnen a wollt nëmmen eng Woch drop op en Neits mat sengem Ferrari iwwerzeegen. Ma virun allem déi zwee Mercedessen an den Teamkolleg Charles Leclerc waren zu Sochi séier ënnerwee.

Esou hat de jonke Mann aus Monaco an der 2. Qualifikatiounsronn d'Nues vir - an der 3. huet sech d'Pole Position awer eréischt entscheet. An och hei huet et ufanks ganz gutt fir de Charles Leclerc ausgeholl. Am leschte Secteur vum Parcours war hien decisiv méi séier, soudatt d'Pole fir den 21 Joer jonke Ferrari-Pilot erausgesprongen ass.

Den Zweetséiersten zu Sochi war de Lewis Hamilton op Mercedes a vun der 3. Plaz start e Sonndeg de Sebastian Vettel op Ferrari.