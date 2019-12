Vun England bis a Russland - Méi wéi 16.000km an engem Fiat Panda, en Challenge fir e gudden Zweck.

Ëm en Drëttel vun der Welt fueren - Eng Iddi, déi fir 250-350 Teams, déi all Joer un der Mongol-Rally deelhuelen, no engem interessante Challenge kléngt.

Sou och fir d’Jonge vun der Bristangolia-Ekipp, 3 Frënn, déi vu Bristol bis op Ulan-Ude a Russland an engem ënnermotoriséierte Fiat Panda fueren. Si hunn dës Aventure a Form vu Videoe festgehalen an all Méinden um 18 Auer kënnt dir kucken, wéi et fir si weidergeet.

Nodeems si am 7. Episod déi éischt Kilometer vum Pamir Highway gepackt hunn, erwaarde si awer op en Neits Erausfuederunge wou si meeschtere mussen.

Soumat ginn den Edouard a seng Frënn, de Sam an den Isaac, am 8. Episod mat neie Problemer konfrontéiert. Elo geet et fir si nämlech duerch isoléiert Bierger an Zentralasien, wou si, souwéi eng anerer Ekipp, all 20-30km musse stoebleiwen, well et Problemer mat de Gefierer ginn.

Béid Ekippe bleiwen trotzdeem optimistesch a packen et bis op d’Spëtzt vun de Bierger, déi sech 4.655 Meter iwwert dem Mieresspigel befënnt.

Wéi si dat hikréien a wéi déi schéi Landschaften ausgesinn, déi si ënnerwee ze gesi kréien, kënnt dir am neie Video op RTL You gesinn.

