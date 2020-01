Domadder gëtt de Spekulatioune, ob den Hollänner bei Ferrari oder Mercedes soll wiesselen, en Enn gesat.

"Ech wëll mat Red Bull gewannen an eist Zil ass et natierlech, zesummen ëm eng Weltmeeschterschaft ze kämpfen", esou huet den Hollänner an engem Interview.

Bei Red Bull krut hien d'Méiglechkeet, fir an d'Formel 1 ze kommen. Dofir ass de Max Verstappen der Ecurie dankbar.

Och d'Team ass dëst eng fantastesch Noriicht, datt ee bis op d'mannst 2023 mam 22 Joer jonke Pilot kann zesummeschaffen, gëtt den Teamchef Christian Horner zitéiert.