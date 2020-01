Offiziell huet de Mercedes-AMG GT3 #4 vum Team Black Falcon déi 15. Editioun gewonnen. D'Course huet missten ofgesot ginn.

De Lëtzebuerger Dylan Pereira ass mat Duwo Racing an engem Porsche 911 GT3 (Nr. 909) bei de 24 Stonne vun Dubai op déi 3. Platz a senger Klass (Porsche 911-II Cup) gefuer. Mat him an der Ekipp waren déi russesch Piloten: Andrey Mukovoz, Sergey Peregudov a Stanislav Sidoruk matgefuer, déi eng turbulent Course alieft hunn. Dëst Resultat gouf och kuerz drop confirméiert.

Den Tempo gouf op Grond vu villen an heftege Reeschaueren um 10 Auer Owes (lokal Zäit), wéi nach 17 Stonnen ze fuere waren, op Tempo 60 km/h reduzéiert. Well et net besser ginn ass an d’Waasser sech wéinst engem schlechten Drainage a verschidde Kéieren an an der Boxegaas vum Circuit gestaut huet, hunn déi Responsabel 15 Minutte méi spéit Decisioun geholl, Course z'ënnerbriechen an dëst fir eng laang Zäit. Um 7 Auer Moies (lokal Zäit) koum dunn Nouvelle, dass Course géif ofgesot ginn.

Trotz de Beméiunge vun de Mataarbechter vum Dubai Autodromo, d’Situatioun um Circuit ze léisen, respektiv ze verbesseren, goung de Waasserstand op der Stréck an an der Boxegaas weider an d'Luucht. Aus deene Grënn war et net méiglech, Course zu Enn ze fueren.

De Mercedes-AMG GT3 #4 vum Team Black Falcon huet déi 15. Editioun vun der 24 Stonne Course vun Dubai gewonnen, virum Audi R8 LMS Evo 2019 GT3 #88 vu Car Collection Motorsport an dem Audi R8 LMS Evo 2019 GT3 #7 vum Team MS7 by WRT.

Am ganze ware 74 Autoe mat um Depart.

Ënnert dësem Link sinn Resultater vun sämtlechen Klassen am Iwwerbléck.