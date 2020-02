Bei den Tester zu Barcelona huet Mercedes, wéi et ze erwaarde war, e gudden Androck hannerlooss.

De Lewis Hamilton an de Valtteri Bottas sinn zwou Dagesbeschtzäiten, souwéi d‘Wochebeschzäit gefuer an hunn d’Wantertester dominéiert.

Um 2. Dag gouf jo bekannt, dass déi däitsch Ecurie en neie System, wat d'Stéierung ugeet, agefouert huet. Mam DAS, enger duebelachseger Steierung, hu si d'Formel 1 revolutionéiert. Allerdéngs nëmmen dëst Saison, well d'FIA de Paragraph am Reegelbuch fir 2021 scho geännert huet.

Red Bull mam Max Verstappen an Alex Albon sinn nieft Mercedes déi meeschte Ronne gefuer. Am ganze 471 Tier. Den 3. placéierten am WM-Klassement vun der leschter Saison war no dëser Woch mat sengem RB16 zefridden.

Ferrari geet, wéi d'lescht Joer, mam Charles Leclerc a Sebastian Vettel un den Depart. Allerdéngs haten d'Italiener mat villen technesche Problemer ze kämpfen. Den Teamchef Mattia Binotto huet an engem Interview gesot, dass si keng grouss Erwaardungen hunn, beim éischte Grand Prix vum Joer zu Melbourne mat vir bäi ze sinn. Op Scuderia Ferrari blufft oder net, weise si de 15. Mäerz.

Bei Renault gouf et dëst Joer e Fuererwiessel. Den Nico Hülkenberg gouf duerch den Esteban Ocon remplacéiert. U senger Säit fiert den Daniel Ricciardo. D’lescht Joer gouf déi franséisch Ecurie déi 5. an der Konstrukteursweltmeeschterschaft, woubäi si awer déi 4. Plaz ugepeilt haten. Den Esteban Ocon, dee lescht Joer nach Testpilot bei Mercedes war, ass frou, nees eng Cockpit-Plaz ze hunn an ass mam Auto zefridden. Bei de Wantertester konnt hie bis op déi 4. Platz no vir fueren.

Och a Saachen Zouverlässegkeet huet d'Formel 1 nees e Sprong no vir gemaach. Sou goufen zum Beispill dëst Joer um éischten Dag 6.322 Kilometer gefuer. Dat sinn der 1.848 méi wéi nach lescht Joer a ronn 6.000 méi wéi nach am Joer 2014.

Déi meeschte Ronnen hu Mercedes a Red Bull gedréint, Renault kënnt mat 380 Tier op déi 6. Plaz. Ferrari sinn iwwerraschenderweis mat 354 Ronnen déi Drëttlescht.

D‘Wantertester an der Formel 1, déi e Mëttwoch weider ginn, si mat Virsiicht ze genéissen. Ween huet wéi vill Bensin am Auto a wéi eng Astellunge goufe gefuer, si Froen, déi schwéier ze beäntwerte sinn. Et ass awer en éischten Indice, a wéi eng Richtung et dëst Joer ka goen.