De Lëtzebuerger ass vun der 3. Plaz an d'Course gaangen an ass no enger super Performance virum Larry ten Voorde als 1. iwwert Arrivée gefuer.

Am Porsche Carrera Cup an Däitschland gi mam Dylan Pereira a Carlos Rivas direkt zwee Lëtzebuerger un den Depart. An et sollt och den Dylan Pereira sinn, deen direkt nom Start an der zweeter Kéier de Leon Köhler iwwerholl huet a sech domat vun der 3. op déi 2. Plaz no vir geschafft huet. Den Hollänner Larry ten Voorde konnt seng 1. Plaz beim Start verdeedegen.

Tëschenzäitlech hat de Dylan Pereira 2 Sekonne Réckstand, déi hie lues awer sécher guttmaache konnt. 6 Minutte viru Schluss huet de Lëtzebuerger de Larry ten Voorde dunn no engem flotten Zweekampf op der Start-Zil-Linn iwwerholl. Hien huet direkt e Virsprong erausgefuer a konnt sech als Gewënner vun der zweeter Manche feiere loossen.

De Carlos Rivas ass am Qualifying deen 13. ginn. An der Course huet hien dunn 2 Plaze gutt gemaach a klasséiert sech um Enn op op der 11. Plaz

Verfollegt déi 3. a 4. Manche vum Porsche Carrera Cup um Sachsenring am Livestream op RTL.lu.