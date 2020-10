Duerch eng zweet Plaz bei der 8. Manche bleift de Lëtzebuerger am General weiderhin un der Spëtzt. De Carlos Rivas gëtt an der ProAm-Wäertung den Éischten.

No engem immens gudde Weekend fir den Dylan Pereira mat 3 Victoiren um Red Bull Ring zu Spielberg stoung e Samschdeg déi 8. Manche um Lausitzring an Däitschland um Programm.

Den Dylan Pereira, deen am Qualifying vill mam Reen an engem naasse Circuit ze kämpfen hat, ass vun der 5. Positioun an d'Course gestart. Den direkte Konkurrent am Duell ëm de Championstitel, Larry ten Voorde, war vun der Pole Position ugefuer a sou war den Dylan Pereira gezwongen, e puer Plaze guttzemaachen. Dat ass him dann och gelongen a sou huet hie schonn no enger Ronn zwou Plazen opgeholl. Un der Spëtzt ass den Hollänner dervugezunn an ass bis zum Schluss och op der éischter Plaz bliwwen. Den Dylan Pereira ass um Enn op der 2. Positioun iwwert d'Arrivée gefuer a bleift domat weiderhin de Leader am General.

De Carlos Rivas, dee vu P10 un den Depart gaangen ass, huet d'Course och op der selwechter Plaz op en Enn gefuer. E Sonndeg kann hie bei der 9. Manche mat enger weiderer Victoire de Championstitel an der ProAm-Wäertung perfekt maachen.

