Gutt Nouvelle fir all d'Fans vun héije Vitessen a spannende Courssen! RTL huet d'Rechter, fir d'MotoGP™ zu Lëtzebuerg wärend dräi Saisonen ze diffuséieren.

Vum 18. Abrëll u kënnt Dir all d’Coursse vun der MotoGP™ World Championship, Moto2™, Moto3™ a MotoE™ live an am Replay op RTL Today & RTL Play kucken. D'Sportoffer vun RTL wiisst also weider!

Niewent der Formel 1, der Champions League, dem Tour de France a villen aneren Top-Sportaarten, kënnt elo d'MotoGP dobäi. All d'Coursse vun der Kinneksklass MotoGP, vun der Moto2, Moto3 an dem Championnat vun Elektromotorrieder MotoE ginn all mat englesche Commentairen op RTL Today & RTL Play gestreamt. Et dierf ee sech also op eng Adrenalin-geluede Saison freeën!

E puer Andréck vum Tissot Grand Prix of Doha (1. bis 4. Abrëll 2021)

Startschoss mat der éischter Course an Europa

Den 18. Abrëll start RTL mam Grande Prémio de Portugal, deen um Circuit zu Portimão an der Algarve gefuer gëtt. Sidd live mat dobäi, wann et e Sonndeg, den 18. Abrëll um 11.20 Auer mat der Moto3 op RTL Today & RTL Play lassgeet. Um 13.00 Auer weise mir de Grand Prix MotoGP an um 14.30 Auer d'Moto2.

Tëscht Abrëll a November ginn am Ganze 17 Grouss Präisser aus 12 verschiddene Länner live an am Replay op RTL Today & RTL Play iwwerdroen.