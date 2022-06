De Weekend gëtt zu Zandvoort déi véiert Manche vun der Saison gefuer. An der éischter Course si béid Lëtzebuerger fréi aus der Course gewiescht.

Beim éischte Start koum et zu enger Rei Accidenter, déi fir e roude Fändel gesuergt hunn. Mat bedeelegt waren och déi zwee Lëtzebuerger.

Den Dylan Pereira hat am Qualifying e Probleem mat sengem Auto, konnt awer un de Start goen. An der éischter Kéier gouf de Lëtzebuerger an d'Zaang geholl a krut säin Auto esou beschiedegt, dass hie beim Restart net méi untriede konnt. Och de Carlos Rivas hat an der éischter Ronn e Crash a krut eng Téitsch an den Auto gemaach. Well den Auto vun der Aerodynamik hier net méi konkurrenzfäeg war, ass och den zweete Lëtzebuerger net un de Start vun der Course gaangen. Domat gëtt et fir de Rivas am Championnat vun der ProAM-Wäertung schwéier den Uschloss un d'Spëtzt ze halen.

De Laurin Heinrich huet direkt nom Restart d'Féierung iwwerholl an déi Positioun iwwer d'Course verdeedegt. Hie gewënnt virum Larry Ten Voorde an dem Bastian Buus. Den Heinrich baut domat seng Féierung am Championnat aus a läit elo 41 Punkte virum Larry Ten Voorde, de Bastian Buus ass neien Drëtten. Den Dylan Pereira verléiert wéinst sengem Ausfall Punkten op d'Konkurrenz an ass elo Véierte mat 61 Punkte Réckstand.