E Samschdeg gouf am Porsche Carrera Cup Däitschland déi éischt vun den zwou Courssen op dësem Weekend um Nürburgring gefuer.

De Porsche Carrera Cup Däitschland mécht dës Woch Statioun um Nürburgring an Däitschland. Hei ginn d'Coursse 9. an 10 fir dës Saison gefuer.

Nodeems sech den Dylan Pereira direkt fir déi zwou Coursse vum Weekend d'Pole Position geséchert hat, ass hien e Samschdeg beim éischte Rendez-vous op déi drëtte Plaz gefuer.

De Lëtzebuerger hat direkt um Depart seng Pole Position un de Laurin Heinrich verluer. Kuerz drop huet de Larry ten Voorde déi éischt Positioun iwwerholl. Eng Safety-Car-Phas huet d'Course dunn e bësse berouegt. Nom Re-Start konnt den Hollänner seng Féierung behaapten, wärend den Heinrich no enger Kollisioun vill Positioune verluer huet. Un der Spëtzt louch domadder den ten Voorde virum Pereira an dem Bastian Buus. An enger spannender Schlussphas huet den Titelverdeedeger ten Voorde seng éischt Plaz verdeedegt. An der leschter Ronn huet de Pereira wéinst engem Feeler nach déi zweet Plaz un de Buus verluer.

Un der Spëtzt vum Championnat bleift no der néngter Course den Heinrich, deen den 10. ginn ass (175 Punkten). Zweeten ass den ten Voorde (162 Punkten) an Drëtten ass de Buus (138 Punkten).