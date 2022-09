Um Sachsenring setzt sech de Larry ten Voorde virum Laurin Heinrich an dem Bastian Buus duerch. Den Dylan Pereira kënnt just op déi 16. Plaz.

Bei der 7. Manche am Porsche Carrera Cup Däitschland gewënnt de Larry ten Voorde mat enger minimaler Avance op de Laurin Heinrich. Den Hollänner konnt véier Tier viru Schluss laanscht den Däitschen zéien a verkierzt am Generalklassement de Réckstand op den Heinrich op 21 Punkten. Als Drëtte fiert de Bastian Buus iwwert d'Zillinn.

Et war net den Dag vum Dylan Pereira. Virun der Course war de Lëtzebuerger Sportzaldot Drëtten am General a verléiert mat der 16. Plaz an der Course um Samschdeg wichteg Punkten op de Leader Laurin Heinrich an och op de Larry ten Voorde. Den Dylan Pereira huet dräi Coursse viru Schluss 48 Punkte Réckstand op den Däitschen.

Den zweete Lëtzebuerger, dee beim Porsche Carrera Cup Däitschland matfiert, Carlos Rivas, ass als 14. ukomm.

Um Sonndeg ass déi 8. Manche um Sachsenring. Déi zwou lescht Coursse ginn den 22. an 23. Oktober um Hockenheimring gefuer.