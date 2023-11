Et wier e groussen Ament fir d'Fuererin, déi ënnert anerem och schonn mol als Stuntfra fir den James Bond am Asaz war.

2024 ass e grousst Joer fir d'Formel 1. Jiddereen vun den 10 Teams benennt eng weiblech Rennfuererin, fir d‘Frae-Serie. „F1 Academy“ gëtt se genannt, wou d‘Fraen an engem Formel 4-Auto op de groussen Grand-Prixe kënne matfueren. Eng absolut Première fir den Automobilsport. Eent, deem säi Numm och am Rennen ass, fir do dierfen dobäi ze sinn, ass d‘Jessica Hawkins.

Virun e puer Wochen ass der 28 Joer jonker Fra, déi och schonn als Stuntfra fir den James Bond am Asaz war, hire gréissten Dram an Erfëllung gaangen. "Et ass e groussen Ament fir mech, mee och fir d‘Ekipp an et ass e groussen Ament fir de Fraesport. An ech mengen fir all Fraesport. Egal a wéi engem Beräich si mir am gaangen ze wuessen an mir weisen, dass mir genee sou vill Grënn hei hunn, fir hei ze sinn, wéi Männer. Dofir hoffen ech, dass dat heiten deen éischte Schratt ass, fir méi Fraen an d'Formel 1 ze kréien."

Op der Formel 1 Streck an Ungarn, um "Hungaroring", duerft d‘Jessica Hawkins den Aston Martin AMR21 26 Ronnen laang testen. Ma einfach dra sëtzen a lass fueren, sou einfach ass dat net. Vill Schweess an eng akribesch Virbereedung am Simulator huet si hannert sech: "Et ass eppes, wou ech Zäit hat fir mech mental drop virzebereeden. Ech sinn zanter 3 Joer elo mam Team. An ech mengen, dat weist einfach, wéi vill si mir vertrauen an och wéi vill si wëllen, dass ech weiderkommen. A mir gëtt et d‘Méiglechkeet, fir hinnen ze weisen, wisou dass si mir déi Plaz ginn hunn a wéi vill si mir domadder erméiglechen."