Mat vill Risiko setzt sech de Spuenier géint säi grousse Konkurrent Francesco Bagnaia duerch a läit elo just nach 7 Punkten an der WM hannen.

Änlech wéi virun 2 Wochen zu Sepang an awer ganz anescht gesäit et no dësem Qualifying aus: Nees beleet Ducati déi éischt zwou Startreien. Ma dës Kéier steet d’Weltmeeschtermoto - dat heescht d’Diesmosedici vun 2022 - an der éischter Rei. Dobäi war och schonns den éischte Qualifying immens séier. Mat Zäiten ënnert dem ale Ronnerekord si Marco Bezzecchi a Fabio Quartararo hänke bliwwen, nach bëssi méi séier kommen den Alex Marquez a Johann Zarco weider an duerno op 3 a 6. Mat engem staarken neie Ronnerekord op der Gresini-Ducati duecht sech de Fabio Di Giannantonio op der Pole, ma a leschter Sekonn ass de Luca Marini nach ee bëssi méi séier. Vun enger 13. Startplaz riskéiert de WM-Drëtte Marco Bezzecchi och seng theoretesch Chancen op d’WM schonns am Sprint ze verléieren. Ma all d’Ae si souwisou op den Duell Jorge Martin géint Francesco Bagnaia geriicht. Zwar hat de Jorge Martin am fräien Training vill Problemer mat de Coursepneuen. Op de mëlle Pneuen ass hien awer änlech séier wéi säi grousse Konkurrent ënnerwee a start mat just 2 Honnertstel Réckstand nees direkt nieft dem Weltmeeschter, dës Kéier ebe just aus der zweeter Rei.

An den éischte Ronne vum Sprint war den Duell ëm d’Weltmeeschterschaft du grousse Kino. Béid iwwerhuelen se beim Start de Di Giannantonio. An der éischter Kéier léist et een aggressive Jorge Martin op der Bannelinn souguer op d’Beréierung mam Francesco Bagnaia ukomme fir sech duerchzesetzen. Ma an der fënnefter Kéier mëscht hien ee Feeler a verléiert puer Plazen. Déi hie séier nees gutt mëscht an sech och eng zweeter Kéier staark laanscht de Weltmeeschter dréckt. Direkt hannert him rutscht och de Di Giannantonio mat duerch.

Zur Mëtt vun der Course bremst sech dann den Alex Marquez kuerz laanscht de Luca Marini un’t Spëtzt, ma kann d’Linn net halen. Kuerz drop wéist de Jorge Martin wéi een et op der Brems besser mëscht an ass Zweeten. Eng Ronn méi spéit bremst hien sech mat vollem Risiko dann och nach laanscht de Féierenden Marini. Hannert him pecht awer weiderhin de Di Giannantonio, den em ee Guidon fir d’nächst Saison kämpft. Wärend hien dem Martin Drock mëscht, dréckt den Aprilia-Fuerer Maverick Viñales op de Francesco Bagnaia, deen op der 5 hänkt. An de lëschte Ronnen kënnt awer kee méi laanscht. Mat just nach 7 Punkte Réckstand vum Jorge Martin bei 62 Punkten, déi nach opsti wäert d’Entscheedung sécher bei der Finall zu Valencia falen. Ma wien huet do nom Grand Prix vum Qatar um Sonndeg den Owend déi besser Kaarten?

Qualifying vun der Moto2

Och am Qualifying vun der Moto2 war mam Celestino Vietti fir d’éischt ee Pilot vir, deen sech schonns an der Q1 mat neiem Streckerekord duerchgesat hat. Den ale Streckerekord vum Joe Roberts vun 2020 huet hie fréi am Q2 nach emol verbessert. Den hat deemools seng bis elo eenzeg Pole Position geholl a stoung des Saison nach net an der éischter Startrei. Ma hie wollt sech säi Streckerekord net einfach esou huele loossen a war kuerz viru Schluss nach emol 7 Dausendstel méi séier wéi de Vietti. Wéi de Qualifying wéinst engem Motorschued 33 Sekonnen éischter ofgebrach gouf, hat de Joe Roberts seng zweete Pole. Den neie Weltmeeschter Pedro Acosta start dogéint vu 7 an de WM-Zweeten Tony Arbolino gewinnt schlecht vun 11.

Qualifying vun der Moto3

An der Moto3 hëlt de WM-Véierten Daniel Holgado seng éischt Pole vun dëser Saison an déi zweet aus senger Karriär. Hien läit wéi de punktgläichen David Alonso op der Startplaz 12 awer daitlech 41 Punkten hannert dem Jaume Masia. De Fuerer vum Lëtzebuerger Team Leopard kéint schons virun der Saisonfinal an enger Woch Weltmeeschter ginn. Dofir dierf hie vu senger 10. Startplaz aus der véierter Réi awer net de Spëtzegrupp verpassen a muss säi Virsprong op den Ayumu Sasaki ëm weider 12 Punkten ausbauen. Nach viru sengem Teamkolleg vun IntactGP Collin Veijer steet deen awer als Véierten an der zweeter Rei.

D'Resultat vum Sprint

1 Jorge Martin Prima Pramac 20:52.634 2 Fabio Di Giannantonio Gresini Ducati +0.391 3 Luca Marini Mooney VR46 +2.875 4 Alex Marquez Gresini Ducati +3.370 5 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo +3.957

De Qualifying

MotoGP

1 Luca Marini Mooney VR46 1:51.762 2 Fabio Di Giannantonio Gresini Ducati +0.067 3 Alex Marquez Gresini Ducati +0.136

4 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo +0.274 5 Jorge Martin Prima Pramac +0.296 6 Johann Zarco Prima Pramac +0.339

Moto2

1 Joe Roberts Italtrans Racing 1:57.305 2 Celestino Vietti Fantic Racing +0.007 3 Aron Canet Pons Wegow Los40 +0.028

Moto3

1 Daniel Holgado Red Bull KTM Tech3 2:04.742 2 Diogo Moreira MT Helmets +0.003 3 Deniz Öncü Red Bull KTM Ajo +0.149