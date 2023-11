De leschte Samschdeg huet de Kevin Peters op der Joresofschlossfeier d'Europameeschterschaftssaison Revue passéiere gelooss an en neie Projet virgestallt.

De Kevin Peters ass dëst Joer an der Autocross Europameeschterschaft op der gutt 3. Plaz komm, dat nodeems en 2022 nach den Titel feiere konnt. Leschte Samschdeg hat en seng Frënn, Fans a Sponsoren invitéiert, fir hinne fir d'Ënnerstëtzung merci ze soen.

En huet awer och vun där Geleeënheet profitéiert, fir den neie Projet fir d'Saison 2024 virzestellen. An hei geet et da fir de Lëtzebuerger Autosportler vum Joer 2022 e Schratt erop.

© Marc Steffen

E bleift der Autocross-Europameeschterschaft trei, ma e wiesselt d'Kategorie. War en bis elo an der Buggy 1600 Kategorie ënnerwee, wou ebe Motore bis 1600ccm gefuer ginn, sou geet et elo an d'SuperBuggy-Klass. Hei gëtt mat Motore bis 4000ccm gefuer. Deemno geet et net just mat der Leeschtung no uewen, ma och mam Gewiicht.

© Marc Steffen

A senger neier Maschinn ass en 2 Liter Subaru Turbomotor verbaut, mat ongeféier 550 PS, dat bei engem Buggy-Gewiicht vun 745 kg.

Deemno heescht et fir de Lëtzebuerger sech un esou munch Ännerungen ze gewinnen.