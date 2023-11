Mat Abu Dhabi gëtt de Weekend den 22. a leschte Grousse Präis vun dëser Saison fueren.

"The final one!" An der Formel 1 gëtt dëse Weekend déi 22. an domat leschte Course vun der Saison gefuer. Beim Grand Prix vun Abu Dhabi geet et, nieft der Victoire vun der Course natierlech, och nach ëm de Vizeweltmeeschtertitel bei de Konstrukteuren tëscht Mercedes a Ferrari, an ëm déi 4. Plaz tëscht McLaren an Aston Martin.

F1 zu Abu Dhabi / Virschau vum Franky Hippert

Mercedes huet just nach véier Punkten Avance op Ferrari an tëscht McLaren an Aston Martin mam Teamchef Mike Krack, sinn et der 11. Wat s de méi wäit vir bass am Klassement, wat s de méi Sue kriss. Wat s de méi vir bass, wat s de awer och manner Zäit am Wandkanal kriss fir d'Weiderentwécklung. Do stellt sech den Ecurien da sécherlech d'Fro, wat bréngt eis elo méi? Den RTL-Formel-1-Expert Dominique Riefstahl steet, datt d’Ecurien do eng Formel hunn, fir ze wëssen, wat hinne méi bréngt.

Fir den Teamchef Mike Krack ass et virun allem emol wichteg, datt seng Ecurie, no engem ganz staarke Start an d'Saison an engem méi schwierege Summer, een elo nees an der Spuer ass.

Och wann déi meescht Decisioune scho gefall sinn, esou ännert dat awer näischt un der Astellung vun de Piloten, seet de fréiere Formel-1-Mercedes-Ingenieur Dominique Riefstahl, déi wëllen ëmmer de Maximum eraushuelen, dat ass an der Natur vun hirem kompetitive Charakter.

D'lescht Woch beim éischte Grousse Präis vun Las Vegas war fir genuch Spektakel op der Stréck gesuergt. Et mierkt een op jiddwerfalls, datt d'Topp-Ecurië lues a lues ëmmer méi no un déi enorm dominant Ekipp vu Red Bull erukommen. Et kéint awer och sinn, datt den Hollänner Max Verstappen am 22. Grand Prix vum Joer, seng 19. Course an enger Saison gewënnt. Eng Rekordsaison vum dräifache Weltmeeschter eben.