De Weekend gëtt mam Grousse Präis vun Abu Dhabi déi lescht Course an dëser Formel-1-Saison gefuer.

E Samschdeg ass de Red-Bull-Pilot Max Verstappen de beschte Chrono am Qualifying gefuer a start domadder e Sonndeg bei der leschter Course vun der Saison vun der Pole Position. Fir den Hollänner ass et déi 32. Pole a senger Karriär. De Weltmeeschter huet sech mat sengem Resultat an déi optimal Positioun bruecht, fir seng historesch Saison mat enger weiderer Victoire ofzeschléissen. Op de Plazen 2 an 3 hu sech am Qualifying de Charles Leclerc op Ferrari an den Oscar Piastri op McLaren klasséiert.

Kee gudden Dag war et fir de Carlos Sainz. De Ferrari-Pilot ass nämlech schonn am Q1 eliminéiert ginn a start e Sonndeg just vu Plaz 16. Nieft dem Sainz sinn och nach déi zwee Alfa-Romeo-Pilote Valtteri Bottas an Zhou Guanyu, de Kevin Magnussen op Haas an de Sargeant Logan op Williams eliminéiert ginn.

Am Q2 war Feierowend fir de Lewis Hamilton op Mercedes (11. Plaz), den Esteban Ocon op Alpine, de Lance Stroll op Aston Martin, den Alexander Albon um zweete Williams an den Daniel Ricciardo op Alpha Tauri.

Um 14 Auer gëtt e Sonndeg de Grousse Präis vun Abu Dhabi gefuer. Hei geet et ënnert anerem nach tëscht Mercedes a Ferrari ëm de Vize-Titel bei de Constructeuren. Ferrari muss véier Punkten op Mercedes guttmaachen. No de Resultater am Qualifying kéint dat an der Course nach e spannenden Duell ginn.

Vun 13.30 Auer u kënnt dir déi lescht Course vun der Saison live op RTL ZWEE, RTL.lu an RTL Play kucken. No der Course gëtt et nach e Réckbléck op d'Saison 2023.

FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2023

D'WM-Wäertung

