Bei der grousser Finall vun dëser WM weisen de Jorge Martin a Francesco Bagnaia staark Leeschtungen a keng Nerven.

D'Entscheedung vun dëser WM fällt eréischt ee Sonndeg Mëtteg an der 40. a leschter Course vun der Saison. Ma schonns ee Freideg goung et ëm vill. De Jorge Martin huet am 2. Training wéi ee Schied um Francesco Bagnaia gepecht. Ass dobäi awer als ee vun de Séiersten direkt an d'2. Quali gefuer. Och wéinst giele Fändelen huet de Weltmeeschter dat net gepackt.

Wärend ee Fabio Quartararo oder och Luca Marini an Enea Bastianini et net an de Qualifying fir déi éischt véier Startreien packen, fiert ee ganz souveräne Francesco Bagnaia mat neiem Streckerekord an de sou wichtegen 2. Qualifying. Hei hat hien elo zwar manner Pneuen, ma war am zweete Versuch nach emol méi séier. Hie start awer „nëmme" vun der zweeter Platz wëll de Maverick Viñales op senger Aprilia als éischte Fuerer zu Valencia ënnert 1:29 blatzt. An de Jorge Martin? De war um Ufank séier, ma huet du wéinst Pneueproblemer missten d'Moto wiesselen, vill probéiert an hat och bëssi Pech mat Chute vu Konkurrenten oder selwer kléng Rutscher, esou dat hie mat senger éischter séierer Ronn ganz knapps hannert sengem Teamkolleeg an de KTM als 6. nach esou just an der 2. Rei steet.

Am Géigesätz zu Qatar start hien awer ganz staark an de Maverick Viñales fiert virum Francesco Bagnaia a Jorge Martin duerch déi éischt Kéieren. Aggressiv, awer propper huet de Jorge Martin direkt attackéiert, wouriwwer sech de Brad Binder an Marc Marquez gefreet hunn a sech selwer laanscht drécken. De Jorge Martin huet awer wieder forcéiert a koum schonns an der zweeter Ronn nees laanscht de Marc Marquez. De Weltmeeschter Bagnaia konnt an engem zweete Grupp de Rhythmus net matgoen an hat Chance dat hien net matgerappt gouf, wéi de Fabio Quartararo beim Iwwerhuelen an der 6. Ronn fält. Och vir gouf sech näischt geschenkt an de Brad Binder huet an der 7. Ronn de Lead iwwerholl. Bëssi hannendrun hat de Jorge Martin vill Drock vum Marc Marquez, ma dréckt sech eng Ronn méi spéit laanscht de Viñales.

Den Zweeten aus der WM war am Modus Chute oder Victoire ënnerwee a koum mat Kampfspuere vum Marquez sengem viischte Pneu op der Kombi an der séierer 10 Kéier gutt laanscht de Binder. De blouf déi läscht 6 Ronnen zwar am hënneschte Pneu, ma krut kéng Platz fir eng Attack. Een emotionale Marc Marquez huet sech iwwert säin 3. Podium bei sengem leschte Sprint fir Honda gefreet. An de Francesco Bagnaia konnt op der 5 zefridde sinn, dat de Fabio di Giannantonio an de leschte Ronnen net nach eng Attack forcéiert huet. Esou muss de Jorge Martin am Grand Prix nach 14 Punkten ophuelen. Dat heescht dat och bei enger weiderer Victoire dem Pecco Bagnaia nach emol eng fënnefte Plaaz géing duer goen.

Qualifying vun der Moto2

Den neie Weltmeeschter Pedro Acosta ass als Sechsten och bei sech doheem a Spunien net ganz um Maximum, ma méi schlëmm erwëscht et alt nees den Tony Arbolino. Als 5. vun der Q1 start den neie Vizeweltmeeschter vun der 19. Platz. Déi 3. Platz an der WM steet awer nach net fest an do fabrizéiert d'Nummer 40 ee flotte Cadeau: Bei der leschter Course vum Team vu Sito Pons an der Moto2 fiert den Aaron Canet mat engem Retrohelm vum legendäre spuenesche Pilot op d'Pole. A senger eegener Hemechtstad. Ma hie behält 19 Punkte Réckstand op ee Jake Dixon op der 5. Startplaz. Just siwe Punkte Réckstand huet dogéint de Mann vun der Stonn: De jonke Fermin Aldeguer kéint seng 4. Course a Serie gewannen a gouf Zweete vun der Quali.

Qualifying vun der Moto3

Vun hirer Nidderlag géint d'Leoparde vum Jaume Masia huet sech d'Team IntactGP gutt erholl a si wëllen elo op d'mannst den Equippetitel huelen. Zwou Wochen no senger Victoire zu Sepang fiert den 18-järegen hollänneschen Rookie Collin Veijer mat an direkt viru sengem Teamkolleeg Ayumu Sasaki op d'Pole. Fir de Vizeweltmeeschtertitel muss de nach ee bëssi op den David Alonso direkt hannert sech op der 5. Startplaz oppassen. Nach eng Rei hannendru steet dann de Jaume Masia an der Mëtt vum Grid.

D'Resultater vum Sprint

MotoGP

1 Maverick Viñales Aprilia 1:28.931 2

2 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo +0.092 3

3 Johann Zarco Prima Pramac +0.213

4 Jack Miller KTM +0.230 5

5 Brad Binder KTM +0.240 6

Moto2

1 Aron Canet Pons Wegow Los40 1:33.314 2

2 Fermin Aldeguer CAG Speedup +0.0174 3

3 Marcos Ramirez Only Fans American Racing +0.194

Moto3

1 Collin Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact 1:38.311 2

2 Ayumu Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact +0.048 3

3 Deniz Öncü Red Bull KTM Ajo +0.052